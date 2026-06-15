Rolls-Royce blir leverantör för Vattenfalls SMR-reaktorer
Brittiska Rolls-Royce blir leverantör för Vattenfalls nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Det uppger energijätten på en pressträff.
Vattenfall valde Rolls-Royce framför amerikanska GE Vernova tack vare kostnadsbilden och att bolaget även ska leverera små modulära reaktorer till Storbritannien och Tjeckien, uppger vd Anna Borg.
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Kärnkraftsdebatten • Kontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
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