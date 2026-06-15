ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kärnkraftsdebatten

Rolls-Royce blir leverantör för Vattenfalls SMR-reaktorer

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Brittiska Rolls-Royce blir leverantör för Vattenfalls nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Det uppger energijätten på en pressträff.

Vattenfall valde Rolls-Royce framför amerikanska GE Vernova tack vare kostnadsbilden och att bolaget även ska leverera små modulära reaktorer till Storbritannien och Tjeckien, uppger vd Anna Borg.

Just nu upplåst för alla
KärnkraftsdebattenKontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
Målsättningen är att reaktorn ska vara byggd i mitten av 2030-talet
TT
Tre reaktorer på 470 megawatt kommer att byggas
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KärnkraftsdebattenRolls-Royce