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Shakira under halvtidsshowen. (Matt Slocum /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Rooney sågar VM:s halvtidsshow: ”Det var uselt”

Av Adam Lindh
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Den första halvtidsshowen i ett fotbolls-VM har nu genomförts. Det tog 27 minuter från att domaren blåste av den första halvleken tills spelet var igång igen.

Och reaktionerna har varit många.

Den engelska fotbollsikonen Wayne Rooney, som är expert i BBC:s studio, var inte imponerad.

– Jag gillar många av artisterna, men jag tyckte att det var uselt, säger han.

Inte heller fotbollsjournalisten Miguel Delaney uppskattade inslaget.

– En halvtidsshow är en styggelse mot fotbollen, skriver han på X.

Den tidigare norska landslagsspelaren John Carew hade däremot en helt annan uppfattning.

– Det var väldigt roligt, säger han i NRK:s studio enligt VG.

Miguel Delaney på X
x.com
Shakira, Madonna och Justin Bieber var några av artisterna som framträdde
BBC
Coldplay-stjärnan Chris Martin fick i uppdrag att sätta ihop halvtidsshowen
Verdens Gang
Guardians läsare har inte varit nöjda med showen: ”Hoppas att det var den enda jag behöver se”
www.theguardian.com
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