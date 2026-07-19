Rooney sågar VM:s halvtidsshow: ”Det var uselt”

Den första halvtidsshowen i ett fotbolls-VM har nu genomförts. Det tog 27 minuter från att domaren blåste av den första halvleken tills spelet var igång igen.

Och reaktionerna har varit många.

Den engelska fotbollsikonen Wayne Rooney, som är expert i BBC:s studio, var inte imponerad.

– Jag gillar många av artisterna, men jag tyckte att det var uselt, säger han.

Inte heller fotbollsjournalisten Miguel Delaney uppskattade inslaget.

– En halvtidsshow är en styggelse mot fotbollen, skriver han på X.

Den tidigare norska landslagsspelaren John Carew hade däremot en helt annan uppfattning.

– Det var väldigt roligt, säger han i NRK:s studio enligt VG.