”Massakrerar matchen” – VM-showen delar fansen

Den första halvtidsshowen någonsin under en VM-final i fotboll delar fansen. En del var glatt överraskade medan fotbollsälskare suckade högljutt. Förutom att fotbollsfans är ganska ovana vid underhållning mitt i en match, var just längden på halvtidsshowen en snackis. The Independents sportreporter Miguel Delaney skriver på X att showen var en ”styggelse” som stör spelarnas rytm.

Den inleddes med Madonna som stod tillsammans med legendarerna Ronaldinho och Ronaldo och sedan kom Mupparna som sjöng ”Seven nation army”. Bland andra K-pop-bandet BTS, Justin Bieber, Shakira och Burna Boy gjorde sedan att showen drog ut till totalt 27 minuter.

”Spelarna borde inte tolerera detta. Det är den viktigaste matchen i deras karriärer och de borde inte behöva böja sina rutiner runt halvtimmeslånga halvtidsshower”, skrev en arg användare på X, enligt Independent.

”Halvtidsshow i VM-finalen. Se hur de massakrerar min vackra match”, skrev en annan användare på X.

Andra tyckte ändå den var rätt bra. The Guardians Alexis Petridis skriver att showen var ”tillräckligt bra för att rättfärdiga sin existens åtminstone den här gången”.