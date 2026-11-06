USA:s utrikesminister Marco Rubio avfärdar uppgifterna att han överväger att lämna Donald Trumps administration.

– Jag vet inte var de här uppgifterna kommer ifrån, om jag ska vara ärlig. Jag älskar mitt jobb, säger Rubio till New York Times.

Efter förlusten i mellanårsvalet har flera medier även rapporterat att försvarsminister Pete Hegseth kan vara på väg bort. Trump överväger att sparka honom, enligt CBS News källor.

I natt publicerade ministern ett långt uttalande om att Demokraterna kan inleda utredningar av försvarsdepartementet efter valsegern.

– De attackerar mig och de attackerar oss för att vi är effektiva. Det kommer inte att fungera. Vi kommer inte att ge oss, säger han.