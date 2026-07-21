Rysk fregatt i skjutövning i Engelska kanalen

Ryssland genomförde tidigare under dagen en skarp skjutövning i Engelska kanalen, rapporterar The Guardian.

Övningen pågick i omkring 30 minuter och ägde rum cirka 72 kilometer utanför Portsmouth.

Den ryska fregatten Neustrashimy följdes av ett brittiskt patrullfartyg. Inför övningen uppmanade den ryska besättningen det brittiska fartyget att hålla ett säkert avstånd när skjutningen inleddes.

Händelsen utspelade sig på internationellt vatten och det är inte ovanligt att ryska fartyg passerar genom Engelska kanalen. I juni avlossade ett ryskt fartyg dessutom varningsskott mot en civil segelbåt söder om Isle of Wight.