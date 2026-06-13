Rysk propaganda ”från fronten” sprids via Sverige

Flera konton på X som påstår att de är drönarpiloter i den ryska armén utger sig också för att vara baserade i Sverige, rapporterar DN. De sprider videomaterial från fronten varvat med propaganda på engelska.

Det är osannolikt att de befinner sig här, enligt Björn Palmertz, expert på hybridhot vid Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar. Syftet är enligt honom att sprida bilden av att proryska röster finns överallt.

– Opinionen kring ett visst budskap ska framstå som organisk genom att det sprids från många olika håll, säger han till DN.

Landet har flera gånger ertappats med att använda trollfabriker och desinformation i propagandasyfte.

– Ryssland för ett fullskaligt kognitivt krig mot EU, sade Polens utrikesminister Radosław Sikorski på en konferens i veckan enligt polska Rzeczpospolita.