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Stillbild från pressvideo distribuerad av Rysslands försvar i september 2025. (AP)
Ryska invasionenSäkerheten i Europa

Rysk propaganda ”från fronten” sprids via Sverige

Av Kinga Sandén
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Flera konton på X som påstår att de är drönarpiloter i den ryska armén utger sig också för att vara baserade i Sverige, rapporterar DN. De sprider videomaterial från fronten varvat med propaganda på engelska.

Det är osannolikt att de befinner sig här, enligt Björn Palmertz, expert på hybridhot vid Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar. Syftet är enligt honom att sprida bilden av att proryska röster finns överallt.

– Opinionen kring ett visst budskap ska framstå som organisk genom att det sprids från många olika håll, säger han till DN.

Landet har flera gånger ertappats med att använda trollfabriker och desinformation i propagandasyfte.

– Ryssland för ett fullskaligt kognitivt krig mot EU, sade Polens utrikesminister Radosław Sikorski på en konferens i veckan enligt polska Rzeczpospolita.

Samtliga av de granskade kontona blev Premiumkunder på X i april och har tidigare haft andra användarnamn
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Ryssland la 1,4 miljarder dollar på propaganda i fjol, enligt Sikorski – EU:s totala utgifter för kampen mot desinformation är mindre än en tiondel
www.rp.pl
Rysk desinformation och propaganda i svenska sociala medier när Zelenskyj besökte Saab i Linköping (12 januari)
radio+text · Sveriges Radio
År 2024 avslöjade tyska UD 50 000 falska användare i sociala medier som spred rysk propaganda under falsk flagg (30 november 2024)
bakgrund · www.dw.com
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