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Illustrationsbild. (FREDRIK SANDBERG / TT / TT Nyhetsbyrån)
Ryska spionaget

Ryssland spionerar på Europas vapenleveranser

Av Joel Malmén
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Ryssland hackar systematiskt så kallade ip-kameror, övervakningskameror som är kopplade till lokala nätverk, i Europa. Detta för att spionera på vapenleveranser i Ukraina, skriver de nederländska underrättelsetjänsterna AIVD och MIVD i ett pressmeddelande.

Flera Natoländer, däribland Nederländerna, och Ukraina har drabbats. Kamerorna tillhör ofta privata företag i Ukrainastödets leveranskedja, och används av ryssarna för att övervaka transportrutter och vilken typ av stöd som skickas till Ukraina.

FördjupningRyssland uppges trappa upp spionage från Wien

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Drabbade företag har varnats (nederländska)
www.aivd.nl
Operationen beskrivs som storskalig
www.pravda.com.ua
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