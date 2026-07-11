Ryssland spionerar på Europas vapenleveranser
Ryssland hackar systematiskt så kallade ip-kameror, övervakningskameror som är kopplade till lokala nätverk, i Europa. Detta för att spionera på vapenleveranser i Ukraina, skriver de nederländska underrättelsetjänsterna AIVD och MIVD i ett pressmeddelande.
Flera Natoländer, däribland Nederländerna, och Ukraina har drabbats. Kamerorna tillhör ofta privata företag i Ukrainastödets leveranskedja, och används av ryssarna för att övervaka transportrutter och vilken typ av stöd som skickas till Ukraina.
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