Ryssland spionerar på Europas vapenleveranser

Ryssland hackar systematiskt så kallade ip-kameror, övervakningskameror som är kopplade till lokala nätverk, i Europa. Detta för att spionera på vapenleveranser i Ukraina, skriver de nederländska underrättelsetjänsterna AIVD och MIVD i ett pressmeddelande.

Flera Natoländer, däribland Nederländerna, och Ukraina har drabbats. Kamerorna tillhör ofta privata företag i Ukrainastödets leveranskedja, och används av ryssarna för att övervaka transportrutter och vilken typ av stöd som skickas till Ukraina.