Rysslandsforskaren Martin Kragh är död – berättade själv om sjukdomen

Rysslandsforskaren Martin Kragh har gått bort efter en längre tids sjukdom, uppger Urtikespolitiska institutet.

Rysslandsforskaren Martin Kragh är död. Det uppger Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande.

Den framstående Rysslandsexperten Kragh var docent och biträdande chef på Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) vid UI och avled efter en längre tids sjukdom.

Den 24 juni i år höll Kragh ett mycket uppskattat sommarprat, där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottskörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

”Han kommer att vara djupt saknad av oss alla”, skriver UI i pressmeddelandet.

Martin Kragh blev 45 år gammal.