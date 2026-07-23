ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Rysslandsforskaren Martin Kragh har gått bort efter en längre tids sjukdom, uppger Urtikespolitiska institutet. (Staffan Löwstedt/SVD/TT)
Martin Kragh 1980–2026

Rysslandsforskaren Martin Kragh är död – berättade själv om sjukdomen

Av Louise Cassemar
Publicerad:

Rysslandsforskaren Martin Kragh är död. Det uppger Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande.

Den framstående Rysslandsexperten Kragh var docent och biträdande chef på Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) vid UI och avled efter en längre tids sjukdom.

Den 24 juni i år höll Kragh ett mycket uppskattat sommarprat, där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottskörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

”Han kommer att vara djupt saknad av oss alla”, skriver UI i pressmeddelandet.

Martin Kragh blev 45 år gammal.

”Martin Kragh var en mycket uppskattad och värdefull kollega”
pressmeddelande · www.ui.se
Martin Kragh har fått en lång rad priser och utmärkelser för sin gärning
TT
Martin Kraghs ”Sommar i P1” sändes den 22 juni
Sveriges Radio
Martin Kragh i ”Söndagsintervjun” (2025)
Sveriges Radio
Martin Kragh i intervju om sjukdomen: ”I ett bra scenario kan cancern hållas under kontroll” (2025)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen