Rysslandsforskaren Martin Kragh är död – berättade själv om sjukdomen
Rysslandsforskaren Martin Kragh är död. Det uppger Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande.
Den framstående Rysslandsexperten Kragh var docent och biträdande chef på Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) vid UI och avled efter en längre tids sjukdom.
Den 24 juni i år höll Kragh ett mycket uppskattat sommarprat, där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottskörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
”Han kommer att vara djupt saknad av oss alla”, skriver UI i pressmeddelandet.
Martin Kragh blev 45 år gammal.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen