Vänsterdebattören Göran Greider blev förbannad när Socialdemokraterna meddelade att de vill lämna Vänsterpartiet utanför nästa regering.

– Jag reagerade känslomässigt mycket starkare än väntat. När hon helt enkelt satte all press på Vänsterpartiet och ingen press på Centerpartiet, säger han i kvällens Agenda om Magdalena Anderssons presskonferens på söndagen.

Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis tog emot beskedet på ett liknande sätt. Han konstaterar att V inte ses som regeringsdugligt.

– Så har Socialdemokraterna gjort genom hela 1900-talet, men de är ett 28-procentsparti nu. De är inte längre ett 45-procentsparti, säger Aretakis till Expressen.