S-ledaren Magdalena Andersson och V-ledaren Nooshi Dadgostar har under förmiddagen setts på ett möte om regeringsbildningen, skriver SVT Nyheter. Målet uppges ha varit att få V att släppa kravet på ministerposter. Efteråt var Dadgostar fåordig om vad som diskuterades på mötet.

– Vi diskuterar inte privata samtal på det sättet, säger hon enligt SR Ekot.

Inför samtalen var Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin nöjd med att förhandlingarna återupptagits.

– Det har funnits en del låsta positioner, men nu sitter alla fyra partier vid bordet. Det är jättepositivt, sa han till SVT.

Samtalen kommer efter att Centerpartiet ställt sig bakom Anderssons regeringsalternativ. V har hittills stått fast vid kravet på att ingå i regeringen.