S: Positivt för regionen – kan minska arbetslösheten

Positivt för södra Sverige och invånarna i regionen som har Köpenhamn som huvudflygplats. Så beskriver Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) SAS rekordorder på 40 nya flygplan värda över 100 miljarder kronor, i en intervju med SvD.

Hon menar att satsningen ger förutsättningar för att pressa ”tillbaka arbetslösheten lite”.

– De senaste tre åren har det varit ett ständigt ökande intresse från företagare för vår region, säger hon.