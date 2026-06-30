S: Positivt för regionen – kan minska arbetslösheten
Positivt för södra Sverige och invånarna i regionen som har Köpenhamn som huvudflygplats. Så beskriver Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) SAS rekordorder på 40 nya flygplan värda över 100 miljarder kronor, i en intervju med SvD.
Hon menar att satsningen ger förutsättningar för att pressa ”tillbaka arbetslösheten lite”.
– De senaste tre åren har det varit ett ständigt ökande intresse från företagare för vår region, säger hon.
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