Regeringsfrågan • Omni förklarar
S själva, 2014-lösning eller bred mitt? Här är expertens tre regeringstips
Oppositionen leder stort i mätningarna, men det betyder inte att det blir enkelt för Magdalena Andersson (S) att bilda en regering efter valet.
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