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RegeringsfråganOmni förklarar

S själva, 2014-lösning eller bred mitt? Här är expertens tre regeringstips

Med nuvarande opinionsläge går alla nya regeringar genom Socialdemokraterna, enligt experten Johan Martinsson. (Anders Wiklund/TT)

Oppositionen leder stort i mätningarna, men det betyder inte att det blir enkelt för Magdalena Andersson (S) att bilda en regering efter valet.

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