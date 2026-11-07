Oppositionen i Malmö kräver att kommunalrådet Halimo Bashir Abdi (V) avgår efter avslöjandet i Expressen att hon delat konspirationsteoretiska inlägg. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) konstaterar att innehållet är ”fullständigt förkastligt” men att beslutet är Vänsterpartiets.

– Jag ville förvissa mig om att de inser allvaret i det här. Och de har gjort tydligt att de gör det och tar ansvar, säger hon till Sydsvenskan och fortsätter:

– Halimo har också sträckt ut en hand till den judiska församlingen och inlett en dialog.

Halimo Bashir Abdi har bland annat delat inlägg där det påstås att världen styrs av ”satanistiska pedofiler”. Hon har även delat ett klipp där Libyens före detta diktator Muammar Gaddafi säger att väst inte är civiliserat.