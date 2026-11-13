Granskning: Mohamhed Ali förespråkade kollektiv bestraffning

Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohamed Ali förespråkade i augusti 2024 kollektiv bestraffning i Somalia. I september 2018 delade han en hyllning av en imam som beskriver lättklädda kvinnor som en större fara för samhället än kvinnor i niqab. Det visar Expressens granskning av hans inlägg på sociala medier.

”Jag står inte bakom de här inläggen i dag”, skriver Ali till tidningen.

Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg betonar att värderingarna inte hör hemma i partiet och kräver att Ali visar att han har ändrat uppfattning.