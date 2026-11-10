Mohamed Alis cv fullt av påhittade meriter: ”Hur jag själv uppfattade det”
Vänsterpartiets inkryssade riksdagsledamot Mohamed Ali har systematiskt ljugit om utbildningar och anställningar i sitt cv. Det visar Expressen i en granskning.
Ali uppger att han varit anställd som maskinoperatör under fyra år på ett företag där han varit provanställd i fyra månader. Han uppger även en anställning på Clas Ohlson där man inte känner till honom när Expressen frågar.
I fjol fick Ali ett jobb inom Borlänge kommun efter ansökan med det falska cv:t.
”I mitt cv beskrev jag min utbildningsbakgrund utifrån hur jag själv uppfattade den vid den tiden”, skriver han i en kommentar till Expressen.
Han påstår sig ha gått en hel gymnasieutbildning när han i själva verket bara gått en enda kurs på 100 poäng av 2250.
Det är okänt om Ali använt cv:t i kontakterna med Vänsterpartiet. Parallellt pågår en utredning om valfusk kring hans inval i riksdagen. Han är själv inte delgiven misstanke om brott.
Utredningen kring Mohamed Ali — det gäller saken
- Mohamed Ali (V) kryssades in i riksdagen från Borlänge, men kort efter valet inleddes en utredning om misstänkt valfusk.
- Ali har först tagit timeout från riksdagen, och därefter sjukskrivit sig. Han har inte delgivits misstanke om brott och nekar till all inblandning.
- Mohamed Alis privatekonomi hamnade i fokus efter att det framkommit att han har skulder hos Kronofogden och en pågående skuldsanering.
- Vänsterpartiet och dess ledning informerades om misstankarna via medier och vägrade kommentera saken i flera dygn. Partiet har därefter betonat vikten av en grundlig utredning.
- Utredningen pågår fortfarande. Borlänge kommun har i sin utredning inte kunnat hitta några tecken på systematiskt valfusk i vallokalerna.