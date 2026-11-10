Vänsterpartiets inkryssade riksdagsledamot Mohamed Ali har systematiskt ljugit om utbildningar och anställningar i sitt cv. Det visar Expressen i en granskning.

Ali uppger att han varit anställd som maskinoperatör under fyra år på ett företag där han varit provanställd i fyra månader. Han uppger även en anställning på Clas Ohlson där man inte känner till honom när Expressen frågar.

I fjol fick Ali ett jobb inom Borlänge kommun efter ansökan med det falska cv:t.

”I mitt cv beskrev jag min utbildningsbakgrund utifrån hur jag själv uppfattade den vid den tiden”, skriver han i en kommentar till Expressen.

Han påstår sig ha gått en hel gymnasieutbildning när han i själva verket bara gått en enda kurs på 100 poäng av 2250.

Det är okänt om Ali använt cv:t i kontakterna med Vänsterpartiet. Parallellt pågår en utredning om valfusk kring hans inval i riksdagen. Han är själv inte delgiven misstanke om brott.