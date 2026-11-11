När V-ledamoten Mohamed Ali kryssades in i riksdagen petade han ut Frida Holmgren, som stod högst upp på listan i Dalarna. Hon har nu lämnat politiken och säger till Expressen att hon inte längre känner igen sitt parti.

I V:s interna riktlinjer uppmanas kandidater att avstå från personvalskampanjer. Ali har dock flera gånger lyft sin egen kampanj, och i valrörelsen spreds annonser i sociala medier med uppmaningar om att personkryssa honom.

Ali har fått en särlösning där han slipper betala partiskatt för att kunna betala av skulder till Kronofogden. Frida Holmgren upprörs över att V:s medlemmar får ta notan för hans skatteskulder och uteblivna underhållsbetalningar.

– Vi ser oss själva som både ett feministiskt och socialistiskt parti. Är det rimligt att man har någon som har skitit i att betala underhåll, nej det är ju liksom helt jävla makalöst, säger hon.