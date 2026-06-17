Saab investerar 120 miljoner i franskt AI-bolag
Försvarsjätten Saab investerar motsvarande 120 miljoner kronor för att köpa 10 procent av det franska AI-försvarsbolaget Comand AI, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Genom investeringen får Saab tillgång till Comand AI:s AI-baserade planeringslösningar och tekniska kompetens, vilket ska stärka utvecklingen av bolagets lednings- och kontrollsystem, heter det.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen