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Saabs vd Micael Johansson. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Saab investerar 120 miljoner i franskt AI-bolag

Av Aron Sigblad
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Försvarsjätten Saab investerar motsvarande 120 miljoner kronor för att köpa 10 procent av det franska AI-försvarsbolaget Comand AI, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Genom investeringen får Saab tillgång till Comand AI:s AI-baserade planeringslösningar och tekniska kompetens, vilket ska stärka utvecklingen av bolagets lednings- och kontrollsystem, heter det.

Läs mer om investeringen
pressmeddelande · www.saab.com
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