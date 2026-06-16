Saab säljer pansarvärn till Frankrike
Saab har fått en order på pansarvärnsvapnet NLAW av den franska upphandlingsmyndigheten för försvarsmateriel, enligt ett pressmeddelande.
– Med NLAW förser vi den franska armén med en helt ny nivå av pansarvärnsförmåga, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde dynamics, i ett uttalande.
Leveranserna är planerade till 2026-2030, men inget ordervärde framgår.
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