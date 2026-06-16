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Pressbild. Pansarvärnsvapnet NLAW. (Saab)
Saabs försäljningar

Saab säljer pansarvärn till Frankrike

Av Andreas Victorzon
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Saab har fått en order på pansarvärnsvapnet NLAW av den franska upphandlingsmyndigheten för försvarsmateriel, enligt ett pressmeddelande.

– Med NLAW förser vi den franska armén med en helt ny nivå av pansarvärnsförmåga, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde dynamics, i ett uttalande.

Leveranserna är planerade till 2026-2030, men inget ordervärde framgår.

NLAW är ett pansarvärnssystem som avfyras från axeln
mfn.se
I ordern ingår NLAW-vapen och övningsutrustning
efn.se
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