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Global Eye-plan. Arkivbild. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Saabs försäljningar

Uppgift: Natos köp av Saabs plan presenteras i morgon

Av Andreas Victorzon
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Nato kommer att ersätta mer än hälften av sin flotta av 14 spaningsplan från Boeing med svenska Saabs Global Eye, enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mångmiljardaffären väntas offentliggöras under tisdagens Nato-toppmöte i Ankara.

Saabs presschef vill inte kommentera uppgifterna, som bland annat Reuters tidigare har rapporterat om.

Saab: Global Eye skulle passa Nato perfekt – inga kommentarer i dagsläget
Sveriges Television
Köpet uppges vara en del av en större upphandling
Direkt  · Ofta betalvägg

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Nato möts i Ankara på tisdag och onsdag (2 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
Saab uppges nära storaffär med Nato – gäller Globaleye (23 april)
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Ett brev avslöjar affären (franska, 23 april)
www.lalettre.fr
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