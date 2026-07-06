Uppgift: Natos köp av Saabs plan presenteras i morgon

Nato kommer att ersätta mer än hälften av sin flotta av 14 spaningsplan från Boeing med svenska Saabs Global Eye, enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mångmiljardaffären väntas offentliggöras under tisdagens Nato-toppmöte i Ankara.

Saabs presschef vill inte kommentera uppgifterna, som bland annat Reuters tidigare har rapporterat om.