Finland köper Saabs Robot 70 för drygt en miljard

Saabs RBS 70 NG visas upp vid försvarsmässa i Ottawa i maj förra året 2025.

Finland köper nya generationen av Saabs luftvärnsrobotsystem Robot 70, enligt ett pressmeddelande. Upphandlingen är värd 108 miljoner euro, motsvarande 1,2 miljarder kronor.

– Vi utvecklar Finlands luftförsvarssystem på bred front, säger försvarsminister Antti Häkkänen i ett uttalande.

Egenskaperna hos Saabs RBS 70 NG, som systemet formellt heter, uppges förbättra Finlands förmåga att avvärja drönare och bemannade luftfartyg.

Efter beskedet handlas Saabs aktie upp mot nollan efter att ha legat på minus hela förmiddagen.