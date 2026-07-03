Finland köper Saabs Robot 70 för drygt en miljard
Finland köper nya generationen av Saabs luftvärnsrobotsystem Robot 70, enligt ett pressmeddelande. Upphandlingen är värd 108 miljoner euro, motsvarande 1,2 miljarder kronor.
– Vi utvecklar Finlands luftförsvarssystem på bred front, säger försvarsminister Antti Häkkänen i ett uttalande.
Egenskaperna hos Saabs RBS 70 NG, som systemet formellt heter, uppges förbättra Finlands förmåga att avvärja drönare och bemannade luftfartyg.
Efter beskedet handlas Saabs aktie upp mot nollan efter att ha legat på minus hela förmiddagen.
bakgrund
Robotsystem 70
Wikipedia (sv)
Robotsystem 70 (RBS 70) är ett luftvärnsrobotsystem utvecklat i Sverige av AB Bofors (delar av nuvarande Saab Bofors Dynamics AB) och Ericsson Microwave Systems (Saab Microwave Systems sedan 2006). Senaste större uppgraderingen presenterades 2011 med beteckningen RBS 70 NG (Next Generation).
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