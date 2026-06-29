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A26-ubåt. Arkivbild. (Tomas Oneborg/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Försvarets framtid

Analytiker: Miljardaffären en viktig pusselbit

Av Aron Sigblad
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Det polska köpet av tre svenska A26-ubåtar från Saab är en ”väldigt viktig affär” för att säkra långsiktig produktion. Det säger Saab-analytikern på Handelsbanken Daniel Djurberg till TT.

– Nu går Saab in i en fas där man kan expandera och förhoppningsvis få upp marginalerna i det här affärsområdet. Det är en viktig pusselbit, säger han.

Djurberg påpekar att ubåten är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete efter att Saab köpte tillbaka varven i Karlskrona, Malmö och Muskö för drygt tio år sedan. Nu kan bolaget ”få betalt för den enorma investeringen”, tillägger han.

Saab lyfter runt 3,5 procent på börsen och handlas i toppskiktet av storbolagsindexet OMXS30. Analyshuset Pareto uppger att ordern är runt 80 procent större än deras tidigare prognos, skriver Finwire.

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