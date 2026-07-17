Arkivbild (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)

Försäljningskross från Saabs

Fredagen är en dag fullspäckad med kvartalsrapporter. Här följer några av de hetaste.

Saabs orderingång rusar

Försvarskoncernen Saab redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2026 på 2 794 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2 364 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront. Försäljningen uppgick till 25 453 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 23 391 miljoner kronor. Saabs orderingång blev 68 393 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 68 524 miljoner kronor. En stor polsk u-båtsorder lyfte orderingången.

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Läs Saabs delårsrapport pressmeddelande · mfn.se

SKF bättre än förväntat

Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 3 223 miljoner kronor för andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3 096 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 13 prognoser inför rapporten.