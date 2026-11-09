Människor utklädda till karaktärer från tv-serien ”Paw Patrol” i Teheran i slutet av oktober.

Den iranska regimen fortsätter gå hårt åt allt som kan uppfattas som politiska protester, vilket bland annat drabbat ett Halloweenfirande i huvudstaden Teheran. Det rapporterar Al Jazeera.

Ett firande på trendiga Iranshahr-gatan med hundratals utklädda deltagare stängdes ned av säkerhetspersonal i slutet av oktober. Flera personer ska ha gripits eller misshandlats, enligt vittnesuppgifter.

Enligt trafikpolisens chef Teymour Hosseini agerar polisen eftersom Iranshahr blivit en gata där ”människor driver omkring”.