Säkerhetsstyrkor skingrade Halloweenfirare i Teheran
Den iranska regimen fortsätter gå hårt åt allt som kan uppfattas som politiska protester, vilket bland annat drabbat ett Halloweenfirande i huvudstaden Teheran. Det rapporterar Al Jazeera.
Ett firande på trendiga Iranshahr-gatan med hundratals utklädda deltagare stängdes ned av säkerhetspersonal i slutet av oktober. Flera personer ska ha gripits eller misshandlats, enligt vittnesuppgifter.
Enligt trafikpolisens chef Teymour Hosseini agerar polisen eftersom Iranshahr blivit en gata där ”människor driver omkring”.