Spaniens premiärminister Pedro Sánchez erkänner sig besegrad i söndagens parlamentsval, rapporterar flera medier.

Med nästan alla röster räknade ser hans socialistiska parti PSOE ut att få 115 mandat, vilket innebär att de förlorar positionen som parlamentets största parti.

Konservativa PP ser ut att få 135 mandat och blir med det störst i kammaren, samtidigt som ytterhögerpartiet Vox tycks få 52 mandat. Om det står sig hela vägen väntas sannolikt tuffa förhandlingar mellan de båda högerpartierna, som tillsammans får fler än de 176 mandat som krävs för majoritet.