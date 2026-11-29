Det spanska ytterhögerpartiet Vox jublar över valframgången och gläds åt att premiärminister Pedro Sánchez av allt att döma får tacka för sig. Det skriver AFP.

– Uppdraget slutfört, säger partiledaren Santiago Abascal inför jublande anhängare i Madrid.

Med nästan alla röster räknade ser Vox ut att få över 50 mandat och göra partiets bästa val någonsin. Exakt hur nästa regering kommer se ut är oklart, men Vox tillsammans med konservativa PP når över de 176 mandat som krävs för majoritet.