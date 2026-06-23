Säpochefen: Frustrerande att inte kunna förklara
Säpochefen Charlotte von Essen har kommenterat kritiken mot personskyddet kring statsministerparet, rapporterar Expressen.
Säpo har fått kritik efter Aftonbladets granskning av Birgitta Eds herrgård Fållökna, där tidningens reporter kunde ta sig ända in i statsministerparets sovrum utan någon särskild kontroll.
von Essen säger att Säpo tar skyddet av statsledningen på största allvar, och att mycket av arbetet med det inte syns utåt.
– Ibland är det lite frustrerande att vi inte kan kommentera och inte beskriva och förklara mer när det gäller skyddet. Inte minst när man får frågor och ifrågasätts på olika sätt.
Granskningen av Fållöknastiftelsen — det gäller saken
- Volontärer arbetade gratis på statsministerhustrun Birgitta Eds retreatgård Fållökna, medan Ed själv fick arvode på 22 000 kronor i månaden.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet. Två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte frågor om jävsregler och vänskapskorruption.
- Experter och oppositionen riktade skarp kritik mot upplägget, och flera juridiska experter menade att det kunde skada förtroendet för statsministern.
- En reporter kunde utan bakgrundskontroll bli volontär och vistas nära statsministerparet, vilket ledde till hård kritik mot säkerhetsrutinerna kring Ulf Kristersson.
- Ulf Kristersson har uppgett att han inte är involverad i stiftelsen, men har hjälpt till på gården.
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