Säpochefen: Frustrerande att inte kunna förklara

Säpochefen Charlotte von Essen har kommenterat kritiken mot personskyddet kring statsministerparet, rapporterar Expressen.

Säpo har fått kritik efter Aftonbladets granskning av Birgitta Eds herrgård Fållökna, där tidningens reporter kunde ta sig ända in i statsministerparets sovrum utan någon särskild kontroll.

von Essen säger att Säpo tar skyddet av statsledningen på största allvar, och att mycket av arbetet med det inte syns utåt.

– Ibland är det lite frustrerande att vi inte kan kommentera och inte beskriva och förklara mer när det gäller skyddet. Inte minst när man får frågor och ifrågasätts på olika sätt.