SAS storsatsning väntas ge tusentals svenska jobb
SAS storsatsning som presenterades på tisdagen väntas ge runt 4 000 nya jobb i Skåne och södra Sverige. Det visar flygbolagets beräkningar, skriver Sydsvenskan.
SAS planerade expansion med Köpenhamns flygplats som nav välkomnas av Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
– Den skapar jobb, stärker företagens möjligheter och knyter regionen ännu närmare världen, säger hon till tidningen.
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