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Ett SAS-plan på Köpenhamns flygplats i samband med flygbolagets pressträff på tisdagen. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
SAS framtid

SAS storsatsning väntas ge tusentals svenska jobb

Av Andreas Victorzon
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SAS storsatsning som presenterades på tisdagen väntas ge runt 4 000 nya jobb i Skåne och södra Sverige. Det visar flygbolagets beräkningar, skriver Sydsvenskan.

SAS planerade expansion med Köpenhamns flygplats som nav välkomnas av Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– Den skapar jobb, stärker företagens möjligheter och knyter regionen ännu närmare världen, säger hon till tidningen.

Väntas skapa 25 000 nya jobb i Danmark, Öresundsregionen och Skandinavien till 2030
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