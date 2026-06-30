SAS storsatsning väntas ge tusentals svenska jobb

Ett SAS-plan på Köpenhamns flygplats i samband med flygbolagets pressträff på tisdagen.

SAS storsatsning som presenterades på tisdagen väntas ge runt 4 000 nya jobb i Skåne och södra Sverige. Det visar flygbolagets beräkningar, skriver Sydsvenskan.

SAS planerade expansion med Köpenhamns flygplats som nav välkomnas av Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– Den skapar jobb, stärker företagens möjligheter och knyter regionen ännu närmare världen, säger hon till tidningen.