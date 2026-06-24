SAS undviker strejk – norska facken eniga om nytt avtal
De norska facken Parat och Fellesforbundet har kommit överens med SAS om ett nytt kollektivavtal. Därmed blir det ingen strejk bland SAS kabinpersonal i Norge. Det rapporterar NRK.
Parterna enades om ett nytt avtal efter medling som pågick mer än 15 timmar efter att tidsfristen löpt ut.
– Jag är mycket nöjd med att vi har landat ett balanserat avtal för våra medlemmar i SAS, säger Fellesforbundets förhandlingsledare Dag Einar Sivertsen.
Han beskriver uppgörelsen som tillräcklig för att medlemmarna ska få en reallöneutveckling i nivå med märket i industrin.
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