SAS undviker strejk – norska facken eniga om nytt avtal

Riksmäklare Mats Wilhelm Ruland efter mötet mellan SAS och fackförbunden.

De norska facken Parat och Fellesforbundet har kommit överens med SAS om ett nytt kollektivavtal. Därmed blir det ingen strejk bland SAS kabinpersonal i Norge. Det rapporterar NRK.

Parterna enades om ett nytt avtal efter medling som pågick mer än 15 timmar efter att tidsfristen löpt ut.

– Jag är mycket nöjd med att vi har landat ett balanserat avtal för våra medlemmar i SAS, säger Fellesforbundets förhandlingsledare Dag Einar Sivertsen.

Han beskriver uppgörelsen som tillräcklig för att medlemmarna ska få en reallöneutveckling i nivå med märket i industrin.