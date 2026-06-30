Satellitbilder: 58 000 hus kan ha skadats i skalven
Fler än 58 000 byggnader har sannolikt förstörts eller skadats i jordbävningarna i Venezuela. Det visar satellitdata från Nasa, enligt AFP.
Uppskattningen bygger på radarbilder från den europeiska satelliten Sentinel-1 och beskrivs som preliminär. Enligt myndigheterna har hittills 855 skadade byggnader bekräftats.
Omkring 1 700 människor har omkommit och tusentals saknas efter de två skalven, de kraftigaste i landet på över 100 år.
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