Satellitbilder: 58 000 hus kan ha skadats i skalven

Satellitbilder från Vantor visar byggnader i Playa Puerto Viejo La Guaira den 22 juni 2026 (till vänster) och samma område efter jordbävningen den 25 juni 2026.

Fler än 58 000 byggnader har sannolikt förstörts eller skadats i jordbävningarna i Venezuela. Det visar satellitdata från Nasa, enligt AFP.

Uppskattningen bygger på radarbilder från den europeiska satelliten Sentinel-1 och beskrivs som preliminär. Enligt myndigheterna har hittills 855 skadade byggnader bekräftats.

Omkring 1 700 människor har omkommit och tusentals saknas efter de två skalven, de kraftigaste i landet på över 100 år.