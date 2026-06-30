Larm om matbrist och sjukdomar när hjälpen tryter: ”De gör narr av oss”

Dagen efter jordbävningarna i Venezuela stod 21-åriga Sabrina Carranza utanför ruinerna av sitt statligt byggda bostadsområde i Caraballeda när gasflaskor exploderade. Någonstans i rasmassorna fanns hennes familj, skriver Washington Post.

– Var är regeringen, presidenten, helikoptrarna, hjälpen? Polisen kommer, tar bilder och drar. De gör narr av oss, skrek hon.

Carranza är en av många drabbade som menar att hjälpen uteblivit efter katastrofen. FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att matbristen är utbredd och att biståndet inte kommer fram, skriver TT. Samtidigt larmar Världshälsoorganisationen, WHO, om att sjukdomar kan bryta ut i det sargade landet.