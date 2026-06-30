Larm om matbrist och sjukdomar när hjälpen tryter: ”De gör narr av oss”
Dagen efter jordbävningarna i Venezuela stod 21-åriga Sabrina Carranza utanför ruinerna av sitt statligt byggda bostadsområde i Caraballeda när gasflaskor exploderade. Någonstans i rasmassorna fanns hennes familj, skriver Washington Post.
– Var är regeringen, presidenten, helikoptrarna, hjälpen? Polisen kommer, tar bilder och drar. De gör narr av oss, skrek hon.
Carranza är en av många drabbade som menar att hjälpen uteblivit efter katastrofen. FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att matbristen är utbredd och att biståndet inte kommer fram, skriver TT. Samtidigt larmar Världshälsoorganisationen, WHO, om att sjukdomar kan bryta ut i det sargade landet.
Jordbävningarna i Venezuela — det gäller saken
- Två kraftiga jordbävningar med magnitud 7,2 och 7,5 drabbade Venezuela den 24 juni, med epicentrum nära San Felipe.
- Minst 1 719 personer har bekräftats döda och över 50 000 saknas, enligt myndigheter. Dödssiffran väntas stiga.
- Över 58 000 byggnader kan ha förstörts eller skadats enligt satellitdata, och nästan sju miljoner människor har påverkats av katastrofen.
- Räddningsinsatser pågår med stöd av 1 600 utländska räddningsarbetare från fler än tio länder, men många drabbade uttrycker frustration över bristande myndighetshjälp.
- FN och Unicef varnar för en humanitär kris, särskilt för barn, och uppskattar att minst 10 000 liksäckar kan behövas.
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