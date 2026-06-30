Bildspel: Tragedi, lek och mirakel i Venezuela
Enligt CNN har över 1 700 personer hittills bekräftats döda efter de dubbla jordbävningar som drabbade Venezuela förra onsdagen.
AP:s fotografer har sedan dess skildrat landets förtvivlan och sorg, men också mirakulösa överlevnadshistorier och barnens lek mitt i tragedin. Se allt i bildspelet här nedan.
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