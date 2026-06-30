ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
AP:s fotografer har skildrat hur de dubbla jordbävningarna har slagit mot Venezuela. (Ariana Cubillos/AP/TT, Pedro Mattey/AP/TT,)
Jordbävningarna i Venezuela

Bildspel: Tragedi, lek och mirakel i Venezuela

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Enligt CNN har över 1 700 personer hittills bekräftats döda efter de dubbla jordbävningar som drabbade Venezuela förra onsdagen.

AP:s fotografer har sedan dess skildrat landets förtvivlan och sorg, men också mirakulösa överlevnadshistorier och barnens lek mitt i tragedin. Se allt i bildspelet här nedan.

Människor som letar efter försvunna anhöriga går igenom listor som har satts upp i staden La Guaira, norr om Caracas. Bilden togs den 27 juni. (Javier Campos/AP/TT)
Räddningsarbetare i La Guaira bär en person som har hittats död efter jordbävningarna. Bilden togs den 28 juni. (Pedro Mattey/AP/TT)
En man och en kvinna kramar om varandra framför en förstörd byggnad i La Guaira. Bilden togs den 27 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Daringer Castillo leker med en fotboll i en park i huvudstaden Caracas. Han och hans familj bor i tält efter att deras hus har förstörts i jordbävningarna. Bilden togs den 28 juni. (Ariana Cubillos/AP/TT)
Räddningsarbetare räddar en man från rasmassorna i La Guaira. Bilden togs den 28 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Amerikanska brandmän hjälper en överlevare att ta sig upp ur rasmassorna i La Guaira. Bilden togs den 28 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Volontärarbetare sorterar nödhjälp som har skickats till Venezuela efter att jordbävningarna drabbade landet. Bilden togs den 28 juni. (Ariana Cubillos/AP/TT)
Räddningsarbetare letar efter överlevare i rasmassorna i La Guaira. Bilden togs den 28 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Räddningsarbetare bär en person som har hittats död i rasmassorna i staden Catia La Mar, nordost om Caracas. Bilden togs den 28 juni. (Pedro Mattey/AP/TT)
Förstörda byggnader längs med havet i staden Caraballeda, norr om Caracas. Bilden togs den 28 juni. (Miguel Medina/AP/TT)
Överlevare står bredvid en person som har hittats död i rasmassorna i La Guaira. Bilden togs den 28 juni. (Pedro Mattey/AP/TT)
Räddningsarbetare från den mexikanska armén letar efter överlevare i rasmassorna i La Guaira. Tre dagar efter jordbävningarna var 1 600 utländska räddningsarbetare på plats i Venezuela, enligt Reuters. Bilden togs den 28 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Franklin Rodriguez letar efter anhöriga i rasmassorna som uppstod efter att hans lägenhet i La Guaira förstördes i jordbävningarna. Bilden togs den 29 juni. (Fernando Vergara/AP/TT)
En räddningsarbetare i La Guaira bär en flicka som överlevde i fyra dagar i rasmassorna innan hon hittades. Bilden togs den 28 juni. (Pedro Mattey/AP/TT)
En man sitter bland rasmassorna i La Guaira. Bilden togs den 29 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Clownen ”Jajacito” leker med barn som har förlorat sina hem i staden Catia La Mar, nordost om Caracas. Bilden togs den 29 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Abraham Sulbaran och Cecibel Ramones sitter på en soffa som de räddade från sin lägenhet i Catia La Mar. Bilden togs den 29 juni. (Matias Delacroix/AP/TT)
Förstörda byggnader i Caraballeda. Bilden togs den 29 juni. (Miguel Medina/AP/TT)
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika