Bildspel: Tragedi, lek och mirakel i Venezuela

AP:s fotografer har skildrat hur de dubbla jordbävningarna har slagit mot Venezuela.

Enligt CNN har över 1 700 personer hittills bekräftats döda efter de dubbla jordbävningar som drabbade Venezuela förra onsdagen.

AP:s fotografer har sedan dess skildrat landets förtvivlan och sorg, men också mirakulösa överlevnadshistorier och barnens lek mitt i tragedin. Se allt i bildspelet här nedan.