Plastavfall och annat skräp på en illegal soptipp nära Alibeyköydammen i utkanten av Istanbul i Turkiet. Arkivbild från maj 2021.

Turkiet är världens femte största utsläppare av metangas från avfall, enligt satellitdata som Reuters har granskat. Vid en soptipp utanför Istanbul läcker i genomsnitt 7,4 ton metan i timmen, trots att gas samlas in för elproduktion.

– Det finns en enorm potential att minska utsläppen genom att åtgärda de största soptipparna, säger forskaren Tia Scarpelli till nyhetsbyrån.

Avfallssektorns metanutsläpp har ökat med nära 25 procent på tio år. På måndag inleds FN:s klimatmöte COP31 i Turkiet.