Klimattoppmötet COP31, som inleds i morgon, måste gå steget längre än tidigare COP-möten. Det säger mötets förhandlingsledare, Australiens klimat- och energiminister Chris Bowen.

– Vi behöver konkreta resultat som folk kan se på riktigt. Vi behöver framsteg, säger han.

Framför allt vill Bowen se resultat vad gäller implementering av nedskärning av utsläpp och klimatfinansiering. Han vill också ha ambitiösa mål för att hjälpa önationer i Stilla havet som drabbas hårt av klimatförändringarna.