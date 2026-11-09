Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är optimistisk inför klimattoppmötet COP31 i Turkiet, trots flera dystra utsikter.

I TV4:s Nyhetsmorgon säger hon att FN:s nya bedömning att planeten inte når Parisavtalets 1,5-gradersmål är allvarlig. Däremot lyfter hon fram flera viktiga framsteg, bland annat att länder börjar få ekonomiska intressen i klimatarbetet.

– Kina börjar tjäna mycket pengar på att sälja exempelvis elbilar och solpaneler. Om Kinas ekonomi verkligen bygger på att klimatarbetet fortsätter får vi andra typer av drivkrafter än de som vi i Europa typiskt motiveras av, alltså den globala uppvärmningen.

Pourmokhtari menar att Sverige åker till mötet med en positiv inställning, där samtal om ren energi och möjligheter med vindkraft och kärnkraft står i fokus.

– Antingen sitter man och bankar huvudet mot väggen mot länder som är emot eller så börjar man hitta gemensamma ytor.