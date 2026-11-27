Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD), Oskar Cavalli-Björkman, presschef och Linus Bylund, stabschef, i samband med pressträff där han kommenterade valresultatet.

Om en borgerlig minoritetsregering vill få igenom sin politik kommer den behöva förhandla med Sverigedemokraterna. Det bedömer källor inom partiet som SvD talat med.

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade på morgonen att partiet inte har något organiserat samarbete med SD.

Men inom SD ses deras eventuella roll som vågmästare som det bästa scenariot för fortsatt politiskt inflytande, skriver SvD.

En SD-källa säger även att ett förhandlingsförbud ”kommer falla av den enkla naturen att regeringen vill få igenom sin politik”.

– Antingen kan regeringen välja att strunta i att lägga fram förslag som den vet att vi kommer rösta emot, eller så kan man förhandla med oss, säger en annan centralt placerad källa.