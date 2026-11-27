Elisabeth Thand Ringqvist är redo att återuppta förhandlingarna med de rödgröna partierna — om V släpper sitt krav på ministerposter. Enligt Expressens källor ska C-ledaren ha lämnat det beskedet under torsdagens ödesmöte, där partiets ledning röstade ja till att ställa sig bakom Ulf Kristersson som statsminister.

Till Aftonbladet säger en C-källa att V har fredagen och lördagen på sig. På söndag träffas Centerpartiets förtroenderåd för att besluta om vägen frammåt.

– Men vi går inte med mössan i hand. Vill de så får de väl komma, säger källan.

C-kvinnors ordförande Mari-Louise Wernersson är negativ till en regering som blir beroende av SD, men säger också hon att tiden för V att ändra sig håller på att rinna ut.

– Det skulle bli en annan karta om de vill det. Men då är det faktiskt hög tid att de gör det i så fall, säger hon.