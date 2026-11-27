Centerns ungdomsförbund svänger och säger ja till Ulf Kristersson, skriver Dagens ETC.

”Det är med stor sorg vi konstaterar att röda linjer behöver brytas”, skriver förbundsordförande Emelie Rossheim till tidningen.

Så sent som i onsdags sa hon att CUF föredrar nyval framför en högersväng, eftersom den senare skulle ge SD för stort inflytande.

Trots det valde ungdomsförbundet enligt Dagens ETC:s uppgifter att rösta för högersvängen på torsdagens möte.