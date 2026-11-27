Den centerpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson tänker rösta nej till Kristersson i måndagens statsministeromröstning, skriver hon till Dagens Nyheter.

”Jag följer mina socialliberala åsikter, vad Centerpartiet gått till val på, vad mina väljare, mitt partidistrikt och medlemmarna som burit mig fram företräder för linje”, skriver hon i ett sms till tidningen.

Den forna liberalen bytte parti inför valet, med anledning av Liberalernas svängning i frågan om SD.

Även riksdagsledamoten Anna Lasses (C) har sagt att hon kommer rösta rött. I torsdagens Aktuellt sa hon att ”det kanske rör sig om en tredjedel” av C-ledamöterna som kommer göra samma val.