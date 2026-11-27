Det är tydligt att det inom Centern finns olika åsikter om hur man ska få en regering på plats, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist till TV4:s Nyhetsmorgon dagen efter mötet som lämnat partiet splittrat.

– Vi har provat det som vi gick till val på, det vill säga Magdalena Andersson (…) Men när det blev nej var vi tvungna att titta på andra alternativ, säger hon.

Thand Ringqvist beskriver gårdagens möte med partistyrelsen och riksdagsgruppen som ”känslosamt och allvarligt”, men att det slutgiltiga beslutet nu är upp till partiets förtroenderåd.

Gällande kritiken om att partiet nu släppt de röda linjerna mot SD svarar C-ledaren att det inte finns något avtal eller strukturerat samarbete med SD.

– Det är klart att vi är beroende av att SD släpper fram den här regeringen på måndag. Men för att släppa fram det så finns det inget avtal eller några politiska utfästelser, och det har varit helt avgörande för oss.