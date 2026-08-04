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Floden Donau i Rumänien, bild från 3 augusti. (Vadim Ghirda /AP/TT)
KlimathotetSkogsbränderna

SD-väljarna sticker ut i mätning om extremväder

Av Patrik Dahlin
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SD-väljarna särskiljer sig från övriga partiers väljare på frågan om hur Europas skogsbränder och värmerekord hänger ihop med klimatförändringarna.

I mätningen från Indikator svarar 61 procent av SD-väljarna att det hänger ihop ”i ganska liten utsträckning” eller ”inte alls”. Närmast är KD-väljarnas 32 procent och M-väljarnas 27.

– Sverigedemokraterna har i större utsträckning än andra skapat en politisk gemenskap där klimatfrågan upplevs som överdriven, säger Daniel Lindvall, docent i sociologi.

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KlimathotetSkogsbrändernaKlimat & miljöSverigedemokraternaKlimatpolitik