SD-väljarna sticker ut i mätning om extremväder

SD-väljarna särskiljer sig från övriga partiers väljare på frågan om hur Europas skogsbränder och värmerekord hänger ihop med klimatförändringarna.

I mätningen från Indikator svarar 61 procent av SD-väljarna att det hänger ihop ”i ganska liten utsträckning” eller ”inte alls”. Närmast är KD-väljarnas 32 procent och M-väljarnas 27.

– Sverigedemokraterna har i större utsträckning än andra skapat en politisk gemenskap där klimatfrågan upplevs som överdriven, säger Daniel Lindvall, docent i sociologi.