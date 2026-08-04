SD-väljarna sticker ut i mätning om extremväder
SD-väljarna särskiljer sig från övriga partiers väljare på frågan om hur Europas skogsbränder och värmerekord hänger ihop med klimatförändringarna.
I mätningen från Indikator svarar 61 procent av SD-väljarna att det hänger ihop ”i ganska liten utsträckning” eller ”inte alls”. Närmast är KD-väljarnas 32 procent och M-väljarnas 27.
– Sverigedemokraterna har i större utsträckning än andra skapat en politisk gemenskap där klimatfrågan upplevs som överdriven, säger Daniel Lindvall, docent i sociologi.
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