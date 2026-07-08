Semesterkaos på Arlanda: ”Känner stressen i luften”

Störningar i Ryanairs system orsakade stora förseningar vid incheckningen på Arlanda under onsdagsmorgonen, enligt Aftonbladet. Det ska ha lett till att många missat sina flyg.

– Det är säkert 200 personer som missat det här planet, säger Anette Blank som var på väg till Kreta.

Även Johannes Stenberg missade morgonens flygning till Grekland. Han vittnar om kaotiska scener, enligt Expressen.

– Väskor slängs runt och man kan känna stressen i luften. Det är så jävla mycket folk och det är kaotiskt, säger han.