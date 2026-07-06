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Bild från skjutningen i Gävle. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Masskjutningen i Gävle

Sex ungdomar sköts i Gävle – ingen ska åtalas

Av Hedda Hallsenius
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Sex ungdomar skadades under en skjutning i Gävle i oktober förra året. Nu uppger kammaråklagaren Jenny Örn för Gefle Dagblad att ingen troligen kommer att åtalas för brottet.

Anledningen är att pojken som öppnade eld mot ungdomarna då var 13 år gammal. Han kan därmed inte åtalas.

Foxtrottoppen Ali Shehab misstänks ha gett pojken instruktioner för mordet. Tidigare i år greps han i Irak och Sverige har begärt att han utlämnas. Men han kommer sannolikt inte att åtalas i Gävle. Enligt statsåklagare Helene Gestrin lär processen dra ut på tiden, då Shehab även misstänks för brott i Irak.

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TT
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