Sexårig flicka kidnappades – vårdades för ebola
En sexårig flicka har hittats efter att hon kidnappades från ett sjukhus i staden Butembo i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC.
Hon vårdades för ebola när beväpnade män förde bort henne och hennes mamma under måndagen. Två dagar senare meddelade läkaren Lubambo Maboko Gaston att båda var återfunna.
– Hennes tillstånd bedöms för närvarande som stabilt, sade Maboko Gaston om flickan.
Det är oklart om männen hade någon relation till familjen. Men det finns en stor misstro mot de olika behandlingscentralerna, skriver BBC.
Ebolautbrottet — det gäller saken
- Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till över 1 000 smittade och minst 250 dödsfall sedan mitten av maj 2026.
- Bundibugyo-varianten, som saknar vaccin och behandling, har spridit sig snabbt till grannländer som Uganda och orsakat oro för vidare spridning.
- Väpnade konflikter, misstro mot myndigheter och attacker mot vårdpersonal har försvårat insatserna för att stoppa smittan.
- Världshälsoorganisationen WHO har klassat ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda som en global folkhälsokris och varnat för att mörkertalet är stort.
- Brist på resurser, laboratoriematerial och finansiering har fördröjt tester och begränsat möjligheterna att bekämpa epidemin effektivt.
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