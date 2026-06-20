Sexårig flicka kidnappades – vårdades för ebola

En sjukvårdare står vid en ambulans lastad med en ebola-patient.

En sexårig flicka har hittats efter att hon kidnappades från ett sjukhus i staden Butembo i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC.

Hon vårdades för ebola när beväpnade män förde bort henne och hennes mamma under måndagen. Två dagar senare meddelade läkaren Lubambo Maboko Gaston att båda var återfunna.

– Hennes tillstånd bedöms för närvarande som stabilt, sade Maboko Gaston om flickan.

Det är oklart om männen hade någon relation till familjen. Men det finns en stor misstro mot de olika behandlingscentralerna, skriver BBC.