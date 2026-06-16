Seyfried fick skydd av livvakt efter Charlie Kirk-inlägg

Amanda Seyfried och bild på Charlie Kirk under ett Turning point-event. Arkivbild.

Skådespelaren Amanda Seyfried tvingades anlita livvakter efter att ha kritiserat högerdebattören Charlie Kirk på Instagram. Det berättar hon i en intervju med magasinet British GQ.

Efter att Kirk skjutits till döds på ett campus i Utah förra året publicerade ”Mamma Mia”-stjärnan ett inlägg där hon kallade Maga-profilens åsikter för ”hatiska”. Seyfried möttes därefter av hård kritik och fick ta emot hat och hot, berättar hon.

Hon anser att hennes uttalande togs ur sitt sammanhang, men ångrar inte det hon skrev.

– För det första har jag rätt att uttrycka mina känslor, och för det andra kan man göra det utan att vara elak. Men det finns en väldigt stark tendens att hata, kritisera och trycka ner andra, säger hon.