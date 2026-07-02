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Arkivbild. (Axel Hilleskog/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Försvarets framtid

SHB höjer rådet i Saab: ”Visar tillväxt på bred front”

Av Aron Sigblad
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Handelsbanken skruvar upp rekommendationen ett snäpp i Saab till behåll från sälj. Detta efter att försvarsjätten levererat ett pärlband av ordrar i veckan till ett totalt värde av 70 miljarder kronor, skriver EFN.

Banken lyfter att bolagets olika affärsområden visar ”stark tillväxt på bred front” där bolagets breda produktportfölj nu börjar ge ”tydlig utdelning”.

”Vi bedömer att det positiva momentumet kommer att bestå”, skriver banken.

Aktien steg nära 9 procent på torsdagen och stängde handeln på strax över 564 kronor.

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