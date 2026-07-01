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(Försvarsmakten)
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Flygvapnet firas med stor överflygning i Stockholm

Av Helena Sällström
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I dag sker en historiskt stor överflygning över Stockholm, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Från klockan 12.50 kommer över 50 flygplan att passera slottet med anledning av 100-årsfirandet av det svenska flygvapnet.

Det kommer att vara flera formationer av Jas Gripen, transportflygplan, helikoptrar och ”en stor formation med historiska flygplan”.

Väder och andra faktorer kan påverka antalet flygplan och formationerna
TT
Historiskt stor överflygning av Stockholm i dag
pressmeddelande · www.mynewsdesk.com
bakgrund
 
Svenska flygvapnet
Wikipedia (sv)
Flygvapnet, tidigare Kungliga Flygvapnet, är en del av den svenska Försvarsmakten, vilken främst är inriktad på att med flygplan och helikoptrar lösa luftförsvarsuppgifter och attackuppgifter mot mål på havet och på land samt inhämta underrättelser med hjälp av spaningsflyg. För detta används flygplan som jakt-, attack-(tidigare bomb-) och spaningsflygplan. Försvarsmaktens helikoptrar är sedan 2003 också samlade i flygvapnet. I flygvapnet ingår fyra flygflottiljer och Försvarsmaktens Helikopterflottilj. Sedan 1942 har den främsta leverantören av stridsflyg varit Saab. Den senaste modellen är Saab 39 Gripen E/F.

Dagens program

11.00 Jubileumsceremoni vid Flygarmonumentet, Karlaplan.

11.30 Avmarsch vaktparad ur Upplands flygflottilj från Karlaplan till Stockholms slott.

12.15 Högvaktsavlösning på Stockholms slotts yttre borggård.

12.50 Överflygningar av Stockholms slott.

17.00 Hemvärnets musikkår Uppsala ger konsert på Hötorget (45 minuter)

17.00 Hemvärnets musikkår Ängelholm ger konsert på Sergels torg (45 minuter)

18.00 Flygvapnets musikkår ger konsert på Raoul Wallenbergs plats (45 minuter)

Källa: Försvarsmakten

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