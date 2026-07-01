Flygvapnet firas med stor överflygning i Stockholm
I dag sker en historiskt stor överflygning över Stockholm, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Från klockan 12.50 kommer över 50 flygplan att passera slottet med anledning av 100-årsfirandet av det svenska flygvapnet.
Det kommer att vara flera formationer av Jas Gripen, transportflygplan, helikoptrar och ”en stor formation med historiska flygplan”.
Dagens program
11.00 Jubileumsceremoni vid Flygarmonumentet, Karlaplan.
11.30 Avmarsch vaktparad ur Upplands flygflottilj från Karlaplan till Stockholms slott.
12.15 Högvaktsavlösning på Stockholms slotts yttre borggård.
12.50 Överflygningar av Stockholms slott.
17.00 Hemvärnets musikkår Uppsala ger konsert på Hötorget (45 minuter)
17.00 Hemvärnets musikkår Ängelholm ger konsert på Sergels torg (45 minuter)
18.00 Flygvapnets musikkår ger konsert på Raoul Wallenbergs plats (45 minuter)
Källa: Försvarsmakten