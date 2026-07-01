Flygvapnet firas med stor överflygning i Stockholm

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I dag sker en historiskt stor överflygning över Stockholm, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Från klockan 12.50 kommer över 50 flygplan att passera slottet med anledning av 100-årsfirandet av det svenska flygvapnet.

Det kommer att vara flera formationer av Jas Gripen, transportflygplan, helikoptrar och ”en stor formation med historiska flygplan”.