Försvaret tar tillbaka mark – boende förlorar miljoner

När försvarets röjdykarbas i Skredsvik utanför Uddevalla ska byggas ut måste flera privatpersoner överge sina fritidshus utan att få någon ersättning, rapporterar P4 Väst. Tvärtom vill Fortifikationsverket att de boende ska betala rivnings- eller bortforslingskostnaderna.

Marken där husen står har arrenderats ut av försvaret, men nu har arrendet sagts upp.

– Det är ju vår pension. Vi hade tänkt att när vi blir äldre skulle barnen lösa ut oss. Det är ju sju-åtta miljoner, säger Marianne Sörling, en av de drabbade.

Hon och grannarna har nu överklagat till hyres- och arrendenämnden med förhoppning om att få ersättning, eller åtminstone inte behöva betala.

Hanna Heikillä, förvaltare på Fortifikationsverket, hänvisar till att verket följer de avtal som skrivits med boende, som inte ger rätt till ersättning.