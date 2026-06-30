Stor försvars-IPO kan skjutas upp – investerare tvekar

Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS kan tvingas skjuta upp sin planerade börsnotering i juli. Detta då investerare tvekar att hoppa på tåget, skriver FT.

Flera investerare ska i veckan ha gett tummen ner på grund av värderingen på motsvarande 133 miljarder kronor, enligt tidningens källor.

Samtidigt uppger bolagets tyska ägarfamilj, som kontrollerar 50 procent av bolaget och den franska staten resten, att man inte kommer genomföra en notering som värderar bolaget lägre än den nuvarande nivån.

Ett slutligt besked om noteringen väntas i nästa vecka.