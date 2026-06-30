ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Statsminister Ulf Kristersson (M) och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid en gemensam pressträff. (Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Ryska invasionenFörsvarets framtid

Saab får order på 16 Gripenplan från Ukraina – affären värd 25 miljarder

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Saab har skrivit på ett kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) om en första leverans av 16 Gripen E till Ukraina, skriver Saab i ett pressmeddelande.

Ordern är värd 24,6 miljarder kronor och bokas i det tredje kvartalet. Leveranserna till FMV ska ske 2029-2030.

Utöver flygplanen innefattar kontraktet även reservdelar och tillhörande materiel och utrustning.

– Jag är mycket stolt att Sverige och Saab nu kan möjliggöra leverans av Gripen E till Ukraina och förse landet med ett stridsflyg i världsklass som ger en ny nivå av operativ förmåga, säger Saabs vd Micael Johansson i en kommentar.

I slutet av maj meddelade regeringen att man skänker 16 Gripenplan av modellen C/D till Ukraina, samt att landet avser att köpa 20 Gripen E/F.

Saabs presschef Mattias Rådström säger till DI att det som gällt tidigare är ”avsiktsförklaringar, ambitioner och inriktningar”, men att ett kontrakt nu är påskrivet.

”Kommer att betydligt stärka Ukrainas luftförsvar”
www.mfn.se
Saab: ”Är ett första kontrakt och en första beställning”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Läs tidigare

Sverige säljer Gripen E/F stridsflyg till Ukraina (28 maj)
pressmeddelande · www.regeringen.se
Just nu upplåst för alla
Stödet till UkrainaKontext
Sverige stöttar Ukraina med stora summor för att hjälpa landet att försvara sig självt – och hela Europa. Men än så länge har regeringen inte velat utlova svenska soldater i en framtida fredsbevarande styrka.
Volodymyr Zelenskyj på X
x.com
Statsministern tar emot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj
pressmeddelande · www.regeringen.se
Pressträffen hålls på flygflottiljen F 16 i Uppsala
Sveriges Television
Annons
Sänk din bolåneränta direkt utan förhandling — nya kunder hos Hypoteket får 0,25 % extra rabatt
Hypoteket
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen