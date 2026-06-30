Saab får order på 16 Gripenplan från Ukraina – affären värd 25 miljarder

Statsminister Ulf Kristersson (M) och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid en gemensam pressträff.

Saab har skrivit på ett kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) om en första leverans av 16 Gripen E till Ukraina, skriver Saab i ett pressmeddelande.

Ordern är värd 24,6 miljarder kronor och bokas i det tredje kvartalet. Leveranserna till FMV ska ske 2029-2030.

Utöver flygplanen innefattar kontraktet även reservdelar och tillhörande materiel och utrustning.

– Jag är mycket stolt att Sverige och Saab nu kan möjliggöra leverans av Gripen E till Ukraina och förse landet med ett stridsflyg i världsklass som ger en ny nivå av operativ förmåga, säger Saabs vd Micael Johansson i en kommentar.

I slutet av maj meddelade regeringen att man skänker 16 Gripenplan av modellen C/D till Ukraina, samt att landet avser att köpa 20 Gripen E/F.

Saabs presschef Mattias Rådström säger till DI att det som gällt tidigare är ”avsiktsförklaringar, ambitioner och inriktningar”, men att ett kontrakt nu är påskrivet.