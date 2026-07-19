Nedräkningen har börjat – siffrorna ger fördel Spanien i VM-finalen mot Argentina

Spansk kontroll eller argentinsk frenesi? Inför söndagskvällens VM-final är det fördel för spanjorerna, enligt statistiken.

Statistikföretaget Opta har gjort 25 000 simuleringar och Spanien vinner i 59,5 procent av fallen.

The Guardian skriver att Spanien utifrån måttet xG (expected goals) borde ha gjort 1,79 mål per match och släppt in 0,31. Enligt samma siffror borde Argentina ha gjort 1,57 mål i sina matcher och släppt in 0,52.

Måttet bygger på en rad variabler, till exempel från vilket avstånd en spelare skjuter, och träffsäkerheten är omdiskuterad.

Matchen inleds klockan 21 och sänds i TV4.