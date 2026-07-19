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Spaniens Nico Williams efter semifinalsegern mot Spanien. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Nedräkningen har börjat – siffrorna ger fördel Spanien i VM-finalen mot Argentina

Av Patrik Dahlin
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Spansk kontroll eller argentinsk frenesi? Inför söndagskvällens VM-final är det fördel för spanjorerna, enligt statistiken.

Statistikföretaget Opta har gjort 25 000 simuleringar och Spanien vinner i 59,5 procent av fallen.

The Guardian skriver att Spanien utifrån måttet xG (expected goals) borde ha gjort 1,79 mål per match och släppt in 0,31. Enligt samma siffror borde Argentina ha gjort 1,57 mål i sina matcher och släppt in 0,52.

Måttet bygger på en rad variabler, till exempel från vilket avstånd en spelare skjuter, och träffsäkerheten är omdiskuterad.

Matchen inleds klockan 21 och sänds i TV4.

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The Guardians siffror är rensade från straffar
www.theguardian.com
Se Optas analys här
theanalyst.com
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